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Politică

Dan Dungaciu, la Forumul Europa: O Europă federală impusă riscă să repete greșelile unor foste imperii

d Scris de departamentul politic
Dan Dungaciu, la Forumul Europa: O Europă federală impusă riscă să repete greșelile unor foste imperii
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Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat vineri seara, pentru MEDIAFAX, la Forumul Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, desfășurat la Palatul Parlamentului, că viitorul UE trebuie construit în jurul suveranității statelor naționale, nu al unui guvern centralizat la Bruxelles, și avertizează că impunerea unei Europe federale, fără consultarea cetățenilor, poate provoca rupturi.

Sursa: Mediafax Ro

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