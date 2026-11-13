Dan Dungaciu, la Forumul Europa: O Europă federală impusă riscă să repete greșelile unor foste imperii

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat vineri seara, pentru MEDIAFAX, la Forumul Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, desfășurat la Palatul Parlamentului, că viitorul UE trebuie construit în jurul suveranității statelor naționale, nu al unui guvern centralizat la Bruxelles, și avertizează că impunerea unei Europe federale, fără consultarea cetățenilor, poate provoca rupturi.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗