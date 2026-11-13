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Politică

Europa, îndemnată să își arate forța în fața Rusiei: „Nu trebuie să ne temem, suntem superiori în toate aspecte economice”

a Scris de alexandra pricop
Europa, îndemnată să își arate forța în fața Rusiei: „Nu trebuie să ne temem, suntem superiori în toate aspecte economice”
Aosom
Andris Kulbergs a cerut vineri Europei să adopte o poziţie mai fermă faţă de Rusia

Sursa: Stiri Pe Surse

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