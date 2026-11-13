Femeile din România ar fi putut obține aproximativ 120 de mandate în plus în ultimele trei legislaturi dacă partidele le-ar fi oferit aceleași șanse ca bărbaților pe listele electorale, arată un raport. The post Femeile, majoritare la urne, dar minoritare la putere. Cum le țin partidele departe de funcțiile importante în România appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗