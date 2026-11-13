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Politică

Premierul Luca Niculescu a participat la un dejun oferit de Principesa Margareta și Principele Radu

n Scris de narcis ghiurca
Premierul Luca Niculescu a participat la un dejun oferit de Principesa Margareta și Principele Radu
Aosom
Premierul Luca Niculescu a participat vineri, 13 noiembrie, la un dejun oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și de Principele Radu.

Sursa: Adevarul

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