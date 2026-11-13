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Politică

SURSE: Nicușor Dan convoacă CSAT duminică. Ce decizii pregătește președintele României

g Scris de gabriela bucătaru
SURSE: Nicușor Dan convoacă CSAT duminică. Ce decizii pregătește președintele României
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Președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru duminică, potrivit surselor Realitatea Plus. Ședința ar urma să aibă loc în contextul evoluțiilor recente din regiune și al tensiunilor tot mai mari de securitate.

Sursa: Realitatea

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