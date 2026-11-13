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Politică

Ninel Peia propune ca România să fie împărțită în 9 județe cu nume inspirate din istorie, de la Apostolul Andrei la Regele Ferdinand

c Scris de cornelia mazilu
Ninel Peia propune ca România să fie împărțită în 9 județe cu nume inspirate din istorie, de la Apostolul Andrei la Regele Ferdinand
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Senatorul Ninel Peia, președintele partidului PACE-Întâi România, propune ca România să fie reorganizată în numai nouă județe, în locul celor 41 existente în prezent. Proiectul, conceput încă din 2018, prevede unități administrative de mari dimensiuni, cu denumiri inspirate din istoria țării.

Sursa: Adevarul

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