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Politică

Finlanda respinge categoric cererea Rusiei de a ieși din NATO pentru pacea din Ucraina: „Este absolut scandalos să sugerezi așa ceva”

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Finlanda respinge categoric cererea Rusiei de a ieși din NATO pentru pacea din Ucraina: „Este absolut scandalos să sugerezi așa ceva”
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Finlanda respinge categoric cererea Rusiei de a ieși din NATO. Ministrul Apărării: „Este absolut scandalos să sugerezi așa ceva”

Sursa: Stiri Pe Surse

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