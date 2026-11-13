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Politică

George Simion încinge spiritele, înainte de marele protest din București: Ne îndreptăm spre o dictatură!

m Scris de meilă emilia-alexandra
George Simion încinge spiritele, înainte de marele protest din București: Ne îndreptăm spre o dictatură!
Aosom
Președintele AUR, George Simion, a criticat vineri seară direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană, acuzând, în cadrul unui discurs, instituțiile de la Bruxelles că ignoră interesele statelor membre.

Sursa: Stiri Pe Surse

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