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Politică

Harta României, redesenată de PSD sau doar promisă? De ce își sacrifică social-democrații primarii înainte de locale

c Scris de cosmin pătraşcu zamfirache
Harta României, redesenată de PSD sau doar promisă? De ce își sacrifică social-democrații primarii înainte de locale
Aosom
Aleșii locali ai PSD ar fi cei mai afectați de reforma administrativă propusă chiar de conducerea partidului. PSD are cei mai mulți primari și consilieri locali din țară, iar comasarea comunelor și a orașelor mici i-ar lăsa pe mulți dintre ei fără funcții.

Sursa: Adevarul

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