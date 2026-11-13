Ilie Bolojan atacă PSD, după publicarea datelor INS: „Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită”. Ce spune despre asumarea guvernării

Preşedintele PNL, fostul premier Ilie Bolojan, a transmis vineri, după ce Institutul Naţional de Statistică a prezentat noile date economice, că „au fost infirmate toate scenariile apocaliptice despre prăbuşirea economiei” cât timp a fost el premier.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗