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Politică

Ilie Bolojan atacă PSD, după publicarea datelor INS: „Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită”. Ce spune despre asumarea guvernării

r Scris de redacția libertatea
Ilie Bolojan atacă PSD, după publicarea datelor INS: „Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită”. Ce spune despre asumarea guvernării
Aosom
Preşedintele PNL, fostul premier Ilie Bolojan, a transmis vineri, după ce Institutul Naţional de Statistică a prezentat noile date economice, că „au fost infirmate toate scenariile apocaliptice despre prăbuşirea economiei” cât timp a fost el premier.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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