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Politică

Întrebarea rămasă fără răspuns la summitul de la Dublin. Unde nu s-au înţeles liderii europeni

c Scris de camelia donțu
Întrebarea rămasă fără răspuns la summitul de la Dublin. Unde nu s-au înţeles liderii europeni
Aosom
La Dublin, liderii europeni s-au întâlnit să discute despre inteligența artificială, dar negocierile de pace cu Rusia au ajuns în prim-plan. Europenii încearcă să decidă cine îi va reprezenta.

Sursa: Stirile Pro.tv

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