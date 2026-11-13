În urma unei înfrângeri devastatoare suferită de Partidul Republican la alegerile parlamentare intermediare din 3 noiembrie, vicepreședintele american JD Vance ia în considerare posibilitatea de a nu candida la președinție în 2028. Persoane apropiate acestuia au declarat pentru CNN că Vance, care are doar 42 de ani, este încă tânăr și poate că nu i-a […] The post JD Vance ar putea să nu candideze în 2028 după înfrângerea Republicanilor first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗