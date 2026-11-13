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Politică

JD Vance ar putea să nu candideze în 2028 după înfrângerea Republicanilor

r Scris de robert ene
JD Vance ar putea să nu candideze în 2028 după înfrângerea Republicanilor
Aosom
În urma unei înfrângeri devastatoare suferită de Partidul Republican la alegerile parlamentare intermediare din 3 noiembrie, vicepreședintele american JD Vance ia în considerare posibilitatea de a nu candida la președinție în 2028. Persoane apropiate acestuia au declarat pentru CNN că Vance, care are doar 42 de ani, este încă tânăr și poate că nu i-a […] The post JD Vance ar putea să nu candideze în 2028 după înfrângerea Republicanilor first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro

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