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Politică

JD Vance ia în calcul să nu candideze la următoarele alegeri prezidențiale din SUA. De ce are îndoieli vicepreședintele american

i Scris de ion gaidău
JD Vance ia în calcul să nu candideze la următoarele alegeri prezidențiale din SUA. De ce are îndoieli vicepreședintele american
Aosom
Vicepreședintele american JD Vance ia în considerare în mod serios să nu candideze la președinție în 2028, în urma înfrângerilor grele suferite de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului, organizate pe 3 noiembrie, relatează CNN.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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