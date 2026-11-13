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Politică

Le Pen îl invită pe Zelenski la Bruxelles. Ce intenții are președintele Ucrainei

c Scris de coralia frigea
Le Pen îl invită pe Zelenski la Bruxelles. Ce intenții are președintele Ucrainei
Aosom
Marine Le Pen, lidera de extremă dreapta a Franței, spune că este dispusă să discute cu președintele Ucrainei la Bruxelles, după ce l-a amenințat de mai multe ori că ar opri ajutorul financiar acordat Ucrainei.

Sursa: Mediafax Ro

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