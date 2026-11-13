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Politică

Liderii europeni au ales cele cinci țări care vor reprezenta Europa la negocierile de pace în Ucraina

i Scris de ion gaidău
Liderii europeni au ales cele cinci țări care vor reprezenta Europa la negocierile de pace în Ucraina
Aosom
Cinci țări europene, în principal Franța, Germania și Regatul Unit, vor reprezenta Europa la tratativele de pace în Ucraina, a anunțat vineri un oficial european, potrivit AFP.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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