Ministrul Sănătății promite noi angajări în spitale. Mii de posturi ar putea fi deblocate în 2027

Mii de posturi ar putea fi deblocate în spitale începând de anul viitor. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, în direct la Digi24, că a cerut unităților sanitare să transmită necesarul de personal, pentru ca angajările să poată fi aprobate încă din prima parte a anului 2027. Oficialul susține că extinderea și modernizarea spitalelor trebuie însoțite de suplimentarea numărului de medici și asistenți.

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