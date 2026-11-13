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Politică

Ministrul Sănătății promite noi angajări în spitale. Mii de posturi ar putea fi deblocate în 2027

c Scris de claudia ariton
Ministrul Sănătății promite noi angajări în spitale. Mii de posturi ar putea fi deblocate în 2027
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Mii de posturi ar putea fi deblocate în spitale începând de anul viitor. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, în direct la Digi24, că a cerut unităților sanitare să transmită necesarul de personal, pentru ca angajările să poată fi aprobate încă din prima parte a anului 2027. Oficialul susține că extinderea și modernizarea spitalelor trebuie însoțite de suplimentarea numărului de medici și asistenți.

Sursa: Digi24

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