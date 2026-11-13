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Politică

Ministrul Sănătății spune când va avea loc actualizarea plății gărzilor. Rezidenții, incluși și ei. Cum va funcționa „plata progresivă”

s Scris de sebastian eduard
Ministrul Sănătății spune când va avea loc actualizarea plății gărzilor. Rezidenții, incluși și ei. Cum va funcționa „plata progresivă”
Aosom
Aflat în studioul Digi24, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus de când vor fi actualizate plățile gărzilor și cine va beneficia de acest lucru.

Sursa: Digi24

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