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Politică

Nicușor Dan, despre negocierile pentru pacea din Ucraina: ”Europa trebuie să participe la discuții”

g Scris de gabriela bucătaru
Nicușor Dan, despre negocierile pentru pacea din Ucraina: ”Europa trebuie să participe la discuții”
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Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri seara că, la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, s-a stabilit, în principiu, că este important ca Europa să fie parte a discuțiilor privind războiul din Ucraina.

Sursa: Realitatea

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