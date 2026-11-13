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Politică

Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Peter Magyar, la Dublin: „Există probleme istorice, diplomatice, dar avem deschiderea să discutăm pentru a le închide”

r Scris de redacția libertatea
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Peter Magyar, la Dublin: „Există probleme istorice, diplomatice, dar avem deschiderea să discutăm pentru a le închide”
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că a avut o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, la Dublin, în marja Consilului European informal.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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