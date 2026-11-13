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Prefectura Bihor impune jurnaliștilor reguli editoriale odată cu acreditarea: Ordinul prefectului stabilește cum să verifice informațiile și cum să corecteze erorile | DOCUMENT

n Scris de nicoleta nicolau
Prefectura Bihor impune jurnaliștilor reguli editoriale odată cu acreditarea: Ordinul prefectului stabilește cum să verifice informațiile și cum să corecteze erorile | DOCUMENT
Aosom
Prefectura Bihor le cere jurnaliștilor să își asume în scris reguli de verificare a informațiilor și de corectare a erorilor. Presa locală cere revizuirea lor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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