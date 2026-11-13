 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Premierul Luca Niculescu a numit două noi consiliere de stat. Cine sunt Anca Coliță și Oana Cristea

i Scris de iulia horovei
Premierul Luca Niculescu a numit două noi consiliere de stat. Cine sunt Anca Coliță și Oana Cristea
Aosom
Anca Coliţă şi Oana-Veronica Cristea au fost numite în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →