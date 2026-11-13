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Politică

Protestul pro-Călin Georgescu de sâmbătă nu a primit autorizație, decizia fiind confirmată în primă instanță

i Scris de ioana dinu
Protestul pro-Călin Georgescu de sâmbătă nu a primit autorizație, decizia fiind confirmată în primă instanță
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Primăria Capitalei a anunțat vineri că a câștigat, în primă instanță, procesul privind decizia de a nu aviza protestul planificat pentru 14 noiembrie, inițiat de trei persoane. Judecătoria Sectorului 3 a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată, conform News.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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