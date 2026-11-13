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Politică

Reacția Finlandei după ce Rusia ar fi cerut ieșirea țării nordice din NATO: „Nu este deloc un subiect negociabil”

a Scris de alexandru toader
Reacția Finlandei după ce Rusia ar fi cerut ieșirea țării nordice din NATO: „Nu este deloc un subiect negociabil”
Aosom
Printre alte condiții, Rusia cere pentru a pune capăt războiului în Ucraina ca Finlanda să părăsească NATO și ca Alianța Nord-Atlantică să-și închidă bazele din Estonia, Letonia și Lituania, a relatat ziarul german Bild. Kremlinul a dezmințit informația.

Sursa: Stirile Pro.tv

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