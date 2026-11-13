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Politică

Republica Moldova schimbă regulile pentru străini. Cursuri de română, sprijin la angajare și noi drepturi pentru cei cu protecție temporară

n Scris de nicoleta nicolau
Republica Moldova schimbă regulile pentru străini. Cursuri de română, sprijin la angajare și noi drepturi pentru cei cu protecție temporară
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Republica Moldova introduce cursuri de română și sprijin la angajare pentru străini. Majoritatea prevederilor intră în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Sursa: Stiri Pe Surse

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