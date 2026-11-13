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Politică

România își joacă șansa la conducerea Francofoniei. Nicușor Dan pleacă în Cambodgia, unde Dacian Cioloș candidează pentru mandatul 2027-2030

m Scris de madalina bahrim
România își joacă șansa la conducerea Francofoniei. Nicușor Dan pleacă în Cambodgia, unde Dacian Cioloș candidează pentru mandatul 2027-2030
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Administrația Prezidențială consideră că Francofonia poate deveni un model de cooperare multilaterală și poate oferi oportunități în domenii precum educația și mediul academic, în special pentru tineri. The post România își joacă șansa la conducerea Francofoniei. Nicușor Dan pleacă în Cambodgia, unde Dacian Cioloș candidează pentru mandatul 2027-2030 appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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