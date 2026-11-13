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Politică

Rusia ar fi propus federalizarea Republicii Moldova în negocierile pentru pacea din Ucraina. Reacția Chișinăului

n Scris de narcis ghiurca
Rusia ar fi propus federalizarea Republicii Moldova în negocierile pentru pacea din Ucraina. Reacția Chișinăului
Aosom
Guvernul de la Chișinău a transmis vineri, 13 noiembrie, că Moscova încearcă să blocheze parcursul european al Republicii Moldova, după apariția unor informații potrivit cărora Rusia ar fi propus federalizarea țării în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

Sursa: Adevarul

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