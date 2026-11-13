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Politică

S-a decis! Cine sunt reprezentanții Europei la masa negocierilor pentru Ucraina. Putin a vrut doar un reprezentant, dar va primi o echipă extinsă

a Scris de alexandra pricop
S-a decis! Cine sunt reprezentanții Europei la masa negocierilor pentru Ucraina. Putin a vrut doar un reprezentant, dar va primi o echipă extinsă
Aosom
Liderii europeni au decis cine va reprezenta Europa la masa negocierilor de pace pentru Ucraina

Sursa: Stiri Pe Surse

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