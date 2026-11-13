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Politică

Stagiu militar voluntar de patru luni. Tinerii primesc peste 4.200 de lei net lunar, cazare și masă asigurate. Ministrul Radu Oprea, anunț

f Scris de florentina constantin
Stagiu militar voluntar de patru luni. Tinerii primesc peste 4.200 de lei net lunar, cazare și masă asigurate. Ministrul Radu Oprea, anunț
Aosom
"Dacă ți-ai dorit vreodată să faci ceva remarcabil pentru țara ta, acum ai ocazia să faci primul pas! Astăzi, Ministerul Apărării Naționale a pus în transparență decizională normele de aplicare a legii...

Sursa: Dcnews

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