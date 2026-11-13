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VIDEO A vrut să fie romantic și a cerut-o de soție pe Empire State Building: Acum amândoi riscă să ajungă la închisoare

m Scris de meilă emilia-alexandra
VIDEO A vrut să fie romantic și a cerut-o de soție pe Empire State Building: Acum amândoi riscă să ajungă la închisoare
Aosom
Au transformat unul dintre cele mai spectaculoase zgârie-nori din lume în decorul unei cereri în căsătorie, dar gestul romantic i-ar putea costa libertatea.

Sursa: Stiri Pe Surse

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