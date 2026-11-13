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Politică

Zelenski spune că restricțiile privind Starshield sunt încă în vigoare și afectează operațiunile militare din Ucraina

a Scris de ana teșcan
Zelenski spune că restricțiile privind Starshield sunt încă în vigoare și afectează operațiunile militare din Ucraina
Aosom
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că restricțiile de viteză impuse sistemului american Starshield, versiunea militară a serviciului de internet prin satelit Starlink al SpaceX, sunt în continuare în vigoare, afectând capacitatea armatei ucrainene de a desfășura operațiuni pe teritoriul țării, potrivit Reuters. „Din păcate, restricțiile de viteză se mențin de-a lungul întregii linii …

Sursa: Hotnews

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