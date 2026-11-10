Andrei Nicolescu a făcut situația la zi a lui Dinamo, la finalul turului » 9 subiecte lămurite: verdict în cazul Pușcaș

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a avut o intervenție telefonică la emisiunea GSP Live, în care a lămurit situația la zi a echipei la finalul turului sezonului regulat, abordând diferite subiecte, printre care aducerea lui Florin Răducioiu (56 de ani) la club, statusul negocierilor cu Alberto Soro (27 de ani) privind prelungirea contractului, dar și situația lui George Pușcaș (30 de ani) în acest moment. ...

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