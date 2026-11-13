 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Bernadette Szocs joacă în sferturi la WTT Contender Istanbul 2026

a Scris de anca flondor
Bernadette Szocs joacă în sferturi la WTT Contender Istanbul 2026
Aosom
Bernadette Szocs s-a calificat în sferturile de finală ale probei de simplu feminin la WTT Contender Istanbul 2026 după victoria cu Wang Xiaotong

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →