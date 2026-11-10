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Coșmar pentru o dublă campioană olimpică! Rușii: ”Pielea de pe cap, gât, piept, abdomen şi braţe este arsă”

d Scris de digi sport
Coșmar pentru o dublă campioană olimpică! Rușii: ”Pielea de pe cap, gât, piept, abdomen şi braţe este arsă”
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Coșmar pentru o dublă campioană olimpică! Rușii: ”Pielea de pe cap, gât, piept, abdomen şi braţe este arsă”

Sursa: Digisport

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