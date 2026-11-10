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Sport

Cucurella e convins că PSG nu este cea mai bună echipă de club din lume. Pe cine a ales

c Scris de cristian mihală
Cucurella e convins că PSG nu este cea mai bună echipă de club din lume. Pe cine a ales
Aosom
Fundaşul spaniol Marc Cucurella, campion mondial cu naţionala de fotbal a Spaniei şi jucătorul lui Real Madrid, a declarat că gruparea madrilenă "este cea mai b

Sursa: Eurosport Romania

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