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Sport

Dan Nistor, discurs dur la adresa jucătorilor străini din Superligă: „Iau în derâdere campionatul nostru!”

s Scris de sergiu crăciun(
Dan Nistor, discurs dur la adresa jucătorilor străini din Superligă: „Iau în derâdere campionatul nostru!”
Aosom
Dan Nistor (38 de ani), mijlocaş la Universitatea Cluj, a comentat situaţia lui Aymen Boutoutaou la FCSB. Deşi a costat un milion de euro, algerianul nu este pe placul lui Gigi Becali şi ar putea pleca în iarnă.

Sursa: Monitorul Cluj

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