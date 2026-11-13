Dan Nistor, discurs dur la adresa jucătorilor străini din Superligă: „Iau în derâdere campionatul nostru!”

Dan Nistor (38 de ani), mijlocaş la Universitatea Cluj, a comentat situaţia lui Aymen Boutoutaou la FCSB. Deşi a costat un milion de euro, algerianul nu este pe placul lui Gigi Becali şi ar putea pleca în iarnă.

Sursa: Monitorul Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗