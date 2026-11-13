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Sport

Două cluburi din Superliga riscă depunctări drastice, record în competiția internă. Minus 8 și 12 puncte în clasament

a Scris de amelia ionescu
Două cluburi din Superliga riscă depunctări drastice, record în competiția internă. Minus 8 și 12 puncte în clasament
Aosom
Superliga ar putea avea parte de schimbări importante în clasament.

Sursa: Adevarul

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