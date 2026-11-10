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Sport

Edi Iordănescu: Mă pregătesc pentru următoarea etapă a carierei mele de antrenor

a Scris de anca flondor
Edi Iordănescu: Mă pregătesc pentru următoarea etapă a carierei mele de antrenor
Aosom
Fostul selecţioner al României, în vârstă de 48 de ani, a antrenat ultima oară echipa Legia Varşovia, de unde a plecat în noiembrie 2025.

Sursa: Stiri Pe Surse

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