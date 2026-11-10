Sporting Siminicea și Șomuzul Preutești au fost performerele etapei a IX-a a Ligii a V-a, ele reușind să se impună în deplasare. Sporting a dispus cu 4-0 de Avântul Todirești, prin golurile marcate Antoneac (2), Clim și Luncariu, iar Șomuzul, singura formație cu procentaj maxim de puncte în acest sezon, s-a întors victorioasă de la […] The post Fotbal – Liga a V-a. Șomuzul Preutești și Foresta Moldovița sunt lidere in cele doua serii first appeared on Suceava News Online.

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