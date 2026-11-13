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Sport

Gheorghe Hagi, înaintea meciului cu Polonia: „Jucătorilor le-am cerut să nu luăm goluri, nu așa de multe”

a Scris de aura trif
Gheorghe Hagi, înaintea meciului cu Polonia: „Jucătorilor le-am cerut să nu luăm goluri, nu așa de multe”
Aosom
Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este optimist că naţionala va face un meci bun împotriva Poloniei, în Liga Naţiunilor.

Sursa: Stirile Pro.tv

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