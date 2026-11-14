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Horoscop 14 noiembrie 2026. Venus revine la mersul direct și schimbă jocul în dragoste. Zodiile care pot avea parte de surprize

d Scris de daniel mihai dragomir
Horoscop 14 noiembrie 2026. Venus revine la mersul direct și schimbă jocul în dragoste. Zodiile care pot avea parte de surprize
Aosom
Venus revine la mersul direct în Balanță. Află ce schimbări pot apărea în dragoste, bani și relații pentru toate cele 12 zodii.

Sursa: Stiri Pe Surse

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