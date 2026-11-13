Ceea ce putea fi o legendă răutăcioasă a concurenților se dovedește, în realitate, că este o poveste adevărată! Modul în care Pârjol ridică unul dintre hoteluri, situat pe Bulevardul Oltenia nr. 1J, sfidând orice normă legală în domeniu, este dovada vie a iresponsabilității sale și a îngăduinței periculoase a autorităților atunci când vine vorba despre […] The post Hotelul lui Pârjol, monument de ilegalități sub ochii „în adormire“ ai autorităților appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia Citește mai departe la sursa originală ↗