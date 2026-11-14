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Irina Fodor a făcut furori în finala Asia Express. Cât costă rochia pe care a purtat-o (B1tv)

z Scris de ziar com copyright directway
Irina Fodor a făcut furori în finala Asia Express. Cât costă rochia pe care a purtat-o (B1tv)
Aosom
Irina Fodor a fost în centrul atenției în marea finală de la Asia Express. Prezentatoarea a (…)

Sursa: Ziar.com

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