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Sport

Lovitură după lovitură pentru Marius Șumudică!

d Scris de digi sport
Lovitură după lovitură pentru Marius Șumudică!
Aosom
În ultima perioadă, Marius Șumudică (55 de ani), aflat la CFR Cluj, a fost în centrul mai multor zvonuri conform cărora tehnicianul ar fi dorit înapoi pe banca lui Gaziantep.

Sursa: Digisport

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