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Ovidiu Mihăilă a stabilit pe ce handbaliste se va baza România la Campionatul European de la Cluj

v Scris de valentin-marian burlacu
Ovidiu Mihăilă a stabilit pe ce handbaliste se va baza România la Campionatul European de la Cluj
Aosom
Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul oficial de 18 jucătoare pentru Campionatul European feminin de handbal din decembrie. Naționala noastră va disputa meciurile din faza grupelor la Cluj.

Sursa: Adevarul

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