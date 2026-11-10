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Sport

Răspuns final pentru Gigi Becali: "NU"

d Scris de digi sport
Răspuns final pentru Gigi Becali: "NU"
Aosom
Gigi Becali (68 de ani) a început demersurile pentru completarea staff-ului tehnic al FCSB-ului.

Sursa: Digisport

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