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Rezultate spectaculoase în Liga Națiunilor: Țările de Jos - Grecia 7-0, iar Elveția și Slovacia au promovat

d Scris de daniel mihai dragomir
Rezultate spectaculoase în Liga Națiunilor: Țările de Jos - Grecia 7-0, iar Elveția și Slovacia au promovat
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Țările de Jos a spulberat Grecia cu 7-0 în Liga Națiunilor. Germania s-a impus cu Serbia, iar Elveția și Slovacia au obținut promovarea.

Sursa: Stiri Pe Surse

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