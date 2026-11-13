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România - Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45. ”Tricolorii” vor revanșa într-o atmosferă ”electrizantă”

d Scris de digi sport
România - Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45. ”Tricolorii” vor revanșa într-o atmosferă ”electrizantă”
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România - Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45. ”Tricolorii” vor revanșa într-o atmosferă ”electrizantă”

Sursa: Digisport

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