Rugby Campionatul Națiunilor: Franța 21 Africa de Sud 19, victorie la mare luptă

Echipa de rugby a Franței a învins campioana mondială Africa de Sud cu 21 – 19, în runda a cincea a Campionatului Națiunilor. Cu această victorie, Franța își consolidează poziția fruntașă în clasamentul grupei emisfera nordică, calificativ pentru finala competiției cu echipa fruntașă din grupa sud, unde favorită este acum Noua Zeelandă.

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