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Schimbări radicale la națională: Formula de start surpriză cu care Gheorghe Hagi vrea primele puncte în Liga Națiunilor

d Scris de daniel mihai dragomir
Schimbări radicale la națională: Formula de start surpriză cu care Gheorghe Hagi vrea primele puncte în Liga Națiunilor
Aosom
România întâlnește Polonia în runda a 5-a din Liga Națiunilor. Gică Hagi pregătește o formulă de start inedită pentru primele puncte în grupă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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