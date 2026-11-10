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Sport

Svitolina a ignorat-o pe Andreeva la Turneul Campioanelor. Anunțul făcut de directorul WTA Finals

c Scris de cristian mihală
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva la Turneul Campioanelor. Anunțul făcut de directorul WTA Finals
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Elina Svitolina a ignorat-o pe Mirra Andreeva și la Turneul Campioanelor, refuzând din nou să dea mâna cu rusoaica la finalul partidei de azi-noapte. Ucrainence

Sursa: Eurosport Romania

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